Російський журналіст розповів, із ким Путін досі спілкується особисто

Російський журналіст і політичний оглядач Михайло Зиґар стверджує, що російський президент Володимир Путін наразі переважно спілкується лише з бізнесменом Юрієм Ковальчуком.

Джерело: колонка Зиґаря для американського видання New York Times

Деталі: Зиґарю розповіли кілька джерел у Кремлі та членів бізнес-еліти Росії, що Путін майже ні до кого не дослухається і особисто не спілкується, крім Ковальчука.

Нібито, навесні і влітку 2020 року, у розпал пандемії коронавірусу у світі, Путін сидів на самоізоляції у своїй резиденції у Валдаї. Зиґар каже, що в резиденції весь цей час із Путіним перебував його друг Ковальчук.

Ковальчук опинився в колі близьких друзів і радників Путіна у 1990-х роках. Він володіє найбільшою часткою акцій комерційного банку "Банк Россія" та контролює кілька державних медіа.

Світогляд Ковальчука російський журналіст описує як суміш гедонізму, православного містицизму, віри в теорії змови щодо всюдисущого впливу США. І, за словами Зиґаря, разом із Ковальчуком Путін теж поринув у параноїдальне захоплення колишньою величчю Росії та планами її відновлення.

Радники Путіна розповіли Зиґарю, що Путіна дратують обговорення сучасних проблем економіки й пандемії, і він цілком поринув у вивчення минулого. На підтвердження цієї тези Зиґар згадує слова французького дипломата, який був поінформований щодо перемовин Путіна з французьким візаві Емманюелем Макроном. Буцімто, у ході перемовин Путін виклав Макрону довгу лекцію з історії Росії, і Макрон був спантеличений, як на це реагувати

Пряма мова Зиґаря: "Путін переконаний, що він зараз опинився в унікальному історичному становищі, коли він може відновити те, що втратили (росіяни – ред.) в минулі роки знущань і приниження. У 90-ті, коли Путін і Ковальчук познайомилися, їм обом було складно стати на ноги після розпаду СРСР, і точно такі відчуття були в усієї країни. Вони вважають, що Захід скористався слабкістю Росії, щоби розширити кордони НАТО аж до Росії.

На переконання Путіна, сьогодні ситуація цілком протилежна: зараз це Захід перебуває в слабкій позиції. Єдиний західний лідер, якого Путін донедавна сприймав усерйоз – це була канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Тепер вона пішла з посади, і настав час Росії помститися за минулі знущання в 90-тих".

Деталі: Зиґарь наполягає, що ніхто не може похитнути цієї віри Путіна, бо він обірвав усі зв’язки й спілкування з колишнім колом друзів та наближених радників. За словами журналіста, навіть Ігор Сєчін, голова "Роснєфті", якого колись вважали дуже близьким другом Путіна, повинен перебувати на карантині протягом 2-3 тижнів, щоби порозмовляти з російським президентом віч-на-віч.

Журналіст додає, що оточення Путіна, заради власної кар’єри та збагачення, упродовж багатьох років переконувало його, що лише він здатен врятувати Росію. Схоже, що це вплинуло на параноїдальну віру Путіна у власну величу та його готовність до будь-яких кроків заради відновлення російської величі.

Джерела Зиґаря кажуть, що, схоже, Ковальчук із Путіним не налякані санкціями та ізоляцією. Навпаки, вони вважають, що запровадження суворих санкцій, ізоляція Росії та еміграція "ненадійних елементів" закордон тільки зміцнить Росію в майбутньому протистоянні.

Довідково: Михайло Зиґар – це російський журналіст, режисер і головний редактор телеканалу "Дождь" у 2010-2015 роках. Він спілкувався з широким колом високопосадовців Кремля та бізнес-еліти Росії та написав книгу "Вся кремлівська рать", у якій спробував викласти історію сходження Путіна до влади та деталі взаємин членів кремлівської верхівки.

"Українська правда" взяла в Зигаряа інтерв’ю в 2021 році.

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