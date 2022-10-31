Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор
Президент корпорації "Мотор січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.
Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна
Деталі: За його словами, зокрема, Богуслаєв наказав зняти з вертольотів лопаті.
Пряма мова: "І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів.
Але і це ще не все! Після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті".
Більше деталей: Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни, коли ворожі гелікоптери штурмували Гостомель, російські війська обстрілювали українські міста, і "коли так важлива була вчасна підтримка Збройним силам у повітрі".
Що цьому передувало:
- 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
- 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех". Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
- 24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.