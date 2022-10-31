Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

Президент корпорації "Мотор січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Деталі: За його словами, зокрема, Богуслаєв наказав зняти з вертольотів лопаті.

Пряма мова: "І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів.

Але і це ще не все! Після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті".

Більше деталей: Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни, коли ворожі гелікоптери штурмували Гостомель, російські війська обстрілювали українські міста, і "коли так важлива була вчасна підтримка Збройним силам у повітрі".

Що цьому передувало:

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