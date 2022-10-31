Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

"Українська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 17:36
Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор
БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ, ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Президент корпорації "Мотор січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Деталі: За його словами, зокрема, Богуслаєв наказав зняти з вертольотів лопаті.

Реклама:

Пряма мова: "І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів.

Але і це ще не все! Після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті".

Більше деталей: Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни, коли ворожі гелікоптери штурмували Гостомель, російські війська обстрілювали українські міста, і "коли так важлива була вчасна підтримка Збройним силам у повітрі".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех". Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • 24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

Теми: БогуслаєвЗбройні силиавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Богуслаєв
"Подвійні стандарити": чому Зеленський позбавив Богуслаєва звання героя, а Бойка – ні
Журналісти знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі
Адвокат Богуслаєва каже, що той проситься на обмін до Росії через здоров'я
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: