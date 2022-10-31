Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

"Українська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 18:36
БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ, ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Президент корпорації "Мотор січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Деталі: За його словами, зокрема, Богуслаєв наказав зняти з вертольотів лопаті.

Пряма мова: "І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів.

Але і це ще не все! Після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті".

Більше деталей: Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни, коли ворожі гелікоптери штурмували Гостомель, російські війська обстрілювали українські міста, і "коли так важлива була вчасна підтримка Збройним силам у повітрі".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех". Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • 24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

Теми: БогуслаєвЗбройні силиавіавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Кабміні думають про об'єднання двох міністерств

Вітренко йде з "Нафтогазу"

Розвідка Британії пояснила, нащо РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали"

Американські аналітики: "Кухар Путіна" утверджується як політична сила

Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування

відеоПутін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь

Усі новини...
Збройні сили
На Полтавщині проведуть військові навчання – людей просять зберігати спокій
На Херсонщині збили ворожий вертоліт
Авіація вдарили по опорних пунктах, районах зосередження і ППО ворога – зведення
Останні новини
11:34
МЗС після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі закликало виключити РФ з G20
11:17
Метро в Харкові збільшило інтервали руху потягів до 20 хвилин
11:16
ЄС засудив призов кримських татар: Росія порушує міжнародне право
11:11
фото"Бавовна" завітала до готелю з кадирівцями у Волновасі – радник мера Маріуполя
11:04
Газ у Європі знову дешевшає: причина
11:02
Школи Київщини знову повертаються в "онлайн" через загрозу обстрілів
10:55
Співробітникам TikTok у Росії пропонують релокацію в інші країни – ЗМІ
10:52
У Білорусі силовики затримали родича добровольця, який захищав Україну – ЗМІ
10:51
Нафта подорожчала більш ніж на 1% після падіння напередодні: причини
10:50
Артем Чех: Розкажіть мертвим про безцінний досвід народу, що здобувається кров'ю наших мужніх лицарів
Усі новини...