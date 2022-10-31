Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

"Украинская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 17:36
Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ, ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Президент корпорации "Мотор сич" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной войны приказал разукомплектовать вертолеты, чтобы украинские летчики не могли ими воспользоваться.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина

Детали: По его словам, в частности, Богуслаев приказал снять с вертолетов лопасти.

Реклама:

Прямая речь: "И торговля такими "двигателями смерти" – это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор сич" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия спрятать документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров.

Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти".

Больше деталей: Генпрокурор обратил внимание на то, что все это происходило в начале войны, когда вражеские вертолеты штурмовали Гостомель, российские войска обстреливали украинские города, и "когда так важна была своевременная поддержка Вооруженным силам в воздухе".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: 

  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборационизме и пособничестве РФ. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех". Они наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
  • 24 октября Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

Темы: БогуслаевВооруженные силыавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Богуслаев
"Двойные стандариты": почему Зеленский лишил Богуслаева звания героя, а Бойко – нет
Журналисты нашли у семьи Богуслаева еще одну недвижимость на Лазурном побережье
Адвокат Богуслаева говорит, что тот просится на обмен в Россию из-за здоровья
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: