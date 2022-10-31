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Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

"Украинская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 18:36
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ, ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Президент корпорации "Мотор сич" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной войны приказал разукомплектовать вертолеты, чтобы украинские летчики не могли ими воспользоваться.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина

Детали: По его словам, в частности, Богуслаев приказал снять с вертолетов лопасти.

Прямая речь: "И торговля такими "двигателями смерти" – это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор сич" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия спрятать документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров.

Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти".

Больше деталей: Генпрокурор обратил внимание на то, что все это происходило в начале войны, когда вражеские вертолеты штурмовали Гостомель, российские войска обстреливали украинские города, и "когда так важна была своевременная поддержка Вооруженным силам в воздухе".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборационизме и пособничестве РФ. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех". Они наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
  • 24 октября Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

Темы: БогуслаевВооруженные силыавиавойна
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