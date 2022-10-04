Зеленський: Вважати колаборантами всіх, хто був в окупації, – це маячня

Президент Володимир Зеленський пояснив, що громадян, які опинились в окупації, не вважатимуть колаборантами, мова йде лише про зрадників.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня".

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Деталі: Президент пояснив, що якщо людина не служила окупантам і не зрадила Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом.

"Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог... Або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати", - пояснив Зеленський.

За словами очільника держави, колаборантів досить швидко виявляє Служба безпеки. Але зрадництво – не є масовим явищем для українців.