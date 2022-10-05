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Земан: Якщо Росія застосує ядерну зброю, відповідь має бути військовою

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 15:36

Європейські держави, а також інші країни повинні надіслати попередження, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, то буде не тільки дипломатична, але й військова реакція.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан після зустрічі з еміром Катару у Празі, пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За словами Земана, російські погрози означають, що існує серйозний ризик ядерного конфлікту.

Він вважає, що в такій ситуації не лише європейські держави повинні реагувати військовою відповіддю.

"І ще до цієї відповіді вони повинні надіслати абсолютно чітке попередження, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на українській території, то реакція буде не тільки дипломатичною, а й військовою, з усіма наслідками, які вона може мати", - додав Земан.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав тривожним сценарієм потенційне застосування Росією ядерної зброї, але наголосив, що це не повинно похитнути європейську підтримку України.

Нагадаємо, в НАТО наразі не бачили ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжують пильно стежити за ситуацією.

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Теми: ядерна зброяУгорщина
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