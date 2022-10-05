Прикордонники зафіксували фейковий збір на потреби ДПСУ

В соцмережі зафіксували збір коштів на неіснуючі потреби Держприкордонслужби.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Нещодавно в соціальних мережах, на каналі, який позиціонує себе як ДПСУ, з’явилось повідомлення про збір коштів на теплий одяг для прикордонників 1-го прикордонного загону, які несуть службу на передовій.

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Зазначимо, що вказана сторінка не адмініструється вповноваженими посадовими особами прикордонного відомства, а 1-й прикордонний загін наразі повністю забезпечений зимовим одягом та не потребує збору коштів для сезонного теплого одягу".

Деталі: Прикордонники наголошують, що офіційні сторінки ДПСУ у Facebook, Twitter та Telegram є авторизованими та мають відповідну позначку – синю галочку. Посилання на усі офіційні сторінки також містяться на веб-сайті Державної прикордонної служби України.

Охочим підтримати Державну прикордонну службу України фінансово нагадують, що реквізити для перерахунку коштів у гривнях, доларах та євро розміщені на офіційному сайті.

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Кошти з цих рахунків направляються на зміцнення обороноздатності прикордонного відомства.