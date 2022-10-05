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Пограничники зафиксировали фейковый сбор на нужды ГПСУ

Валентина РоманенкоСреда, 5 октября 2022, 17:26

В соцсети зафиксировали сбор средств на несуществующие потребности Госпогранслужбы.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Недавно в социальных сетях, на канале, который позиционирует себя как ГПСУ, появилось сообщение о сборе средств на теплую одежду для пограничников 1-го пограничного отряда, которые несут службу на передовой.

Отметим, что указанная страница не администрируется уполномоченными должностными лицами пограничного ведомства, а 1-й пограничный отряд пока полностью обеспечен зимней одеждой и не нуждается в сборе средств для сезонной теплой одежды".

Детали: Пограничники отмечают, что официальные страницы ГПСУ в Facebook, Twitter и Telegram являются авторизованными и имеют соответствующую отметку - синюю галочку. Ссылки на все официальные страницы также содержатся на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Желающим поддержать Государственную пограничную службу Украины финансово напоминают, что реквизиты для перечисления средств в гривнах, долларах и евро размещены на официальном сайте.

Средства с этих счетов направляются на укрепление обороноспособности пограничного ведомства.

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Темы: Пограничная служба
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