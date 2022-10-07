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У Харкові затримали "директора лісгоспу", який допомагав росіянам будувати бліндажі проти ЗСУ

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 14:16
Повідомлення про підозру, фото ОГП

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, якого росіяни під час окупації призначили директором "Куп’янського лісового господарства", за що він поставляв окупантам деревину та допомогав у будівництві фортифікацій проти Збройних сил України.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За даними слідства, у квітні у захопленому росіянами Куп‘янську чоловік перейшов на бік ворога. Окупанти спочатку призначили його на посаду "головного інженера" у створеному ними ж органі "Куп’янскому лісовому господарстві", а у червні "підвищили" до "виконуючого обов’язки директора".

Псевдоочільник займався підбором кадрів, організовував незаконну заготівлю та надання лісоматеріалів окупантам для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд, що використовувалися проти ЗСУ.

ОГП повідомляє, що він також призначив "очільника" на нову посаду "и.о. главы военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Псевдослужбовця затримали 6 жовтня у Харкові. Прокурору вимагають обрати запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру у держзраді.

Теми: ХарківХарківська областьОфіс генпрокурора
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