В Харькове задержали "директора лесхоза", который помогал россиянам строить блиндажи против ВСУ

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, которого россияне во время оккупации назначили директором "Купянского лесного хозяйства", за что он поставлял оккупантам древесину и помогал в строительстве фортификаций против Вооруженных сил Украины.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По данным следствия, в апреле в захваченном россиянами Купянске мужчина перешел на сторону врага. Оккупанты сначала назначили его на должность "главного инженера" в созданном ими же органе "Купянском лесном хозяйстве", а в июне "повысили" до "исполняющего обязанности директора".

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Псевдоруководитель занимался подбором кадров, организовывал незаконную заготовку и предоставление лесоматериалов оккупантам для обустройства блиндажей и других фортификационных сооружений, которые использовались против ВСУ.

ОГП сообщает, что он также назначил "руководителя" на новую должность "и.о. главы военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Псевдослужащего задержали 6 октября в Харькове. Прокуроры требуют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении в госизмене.