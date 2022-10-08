РФ накрила з "Градів" три громади Дніпропетровщини — ОВА
Субота, 8 жовтня 2022, 07:47
Уночі росіяни випустили по Дніпропетровщині майже 80 снарядів з "Градів".
Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко
Деталі: Під вогнем опинилися три громади – Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська.
Люди не постраждали внаслідок обстрілів, однак є руйнування.
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Зокрема, у Марганецькій громаді сталася пожежа, але її вже загасили. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях росіяни вбили понад 30 свійських тварин.
У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей - без світла.