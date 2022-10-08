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РФ накрила з "Градів" три громади Дніпропетровщини — ОВА

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 07:47
РФ накрила з Градів три громади Дніпропетровщини — ОВА
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Уночі росіяни випустили по Дніпропетровщині майже 80 снарядів з "Градів".

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Під вогнем опинилися три громади – Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська.  

Люди не постраждали внаслідок обстрілів, однак є руйнування.

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Зокрема, у Марганецькій громаді сталася пожежа, але її вже загасили.   Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях  росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей - без світла.


 

Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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