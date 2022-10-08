РФ накрила з "Градів" три громади Дніпропетровщини — ОВА

Уночі росіяни випустили по Дніпропетровщині майже 80 снарядів з "Градів".

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Під вогнем опинилися три громади – Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська.



Люди не постраждали внаслідок обстрілів, однак є руйнування.

Зокрема, у Марганецькій громаді сталася пожежа, але її вже загасили. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях росіяни вбили понад 30 свійських тварин.



У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.



У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей - без світла.



