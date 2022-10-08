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Вучич заявив, що в 1999 році США й Британія вимагали від Угорщини напасти на Сербію

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 15:17
Вучич заявив, що в 1999 році США й Британія вимагали від Угорщини напасти на Сербію
ВУЧИЧ, ФОТО: TWITTER ЄП

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що нібито у 1999 році очільники США і Великої Британії вимагали від Угорщини розпочати наземний наступ на сербську територію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

У суботньому зверненні до нації Вучич переповів історію, яку йому розповів нинішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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"У 1999 році Угорщина мала атакувати Сербію із землі, підтвердив мені Орбан і сказав, що я можу сказати це публічно. Клінтон і британці попросили його напасти на Сербію з півночі, щоб вони могли розтягнути свої сили з Косова до Воєводини. На це він відмовився, а Герхард Шрьодер допоміг йому послабити той тиск Білого дому", – стверджує сербський президент.

Він додав, що Орбан після цього нібито говорив із колишньою британською прем’єркою Маргарет Тетчер.

"Коли Тетчер відчинила двері, то сказала йому: мене дуже турбує те, що ви відмовились напасти на Сербію, через це загине більше британських військових", – переповів слова Орбана Вучич.

ВІДЕО ДНЯ

У 1999 році Північноатлантичний Альянс розпочав бомбардування Сербії у відповідь на здійснення сербською армією етнічних чисток боснійського населення Косова. Кампанія НАТО змусила Сербію припинити війну проти Косова, та водночас призвела до численних жертв серед сербів.

Александар Вучич не раз порушував тему бомбардувань Сербії НАТО, пояснюючи відмову приєднуватися до санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Раніше президент Сербії заявив, що посол України Володимир Толкач закликами до Белграда приєднатися до санкцій проти Росії "зверхньо чинить тиск" на його країну, а він цього не допустить.

Теми: СербіяУгорщинаСШАВелика Британія
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