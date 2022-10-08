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Вучич заявив, що в 1999 році США й Британія вимагали від Угорщини напасти на Сербію

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 15:17
ВУЧИЧ, ФОТО: TWITTER ЄП

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що нібито у 1999 році очільники США і Великої Британії вимагали від Угорщини розпочати наземний наступ на сербську територію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

У суботньому зверненні до нації Вучич переповів історію, яку йому розповів нинішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"У 1999 році Угорщина мала атакувати Сербію із землі, підтвердив мені Орбан і сказав, що я можу сказати це публічно. Клінтон і британці попросили його напасти на Сербію з півночі, щоб вони могли розтягнути свої сили з Косова до Воєводини. На це він відмовився, а Герхард Шрьодер допоміг йому послабити той тиск Білого дому", – стверджує сербський президент.

Він додав, що Орбан після цього нібито говорив із колишньою британською прем’єркою Маргарет Тетчер.

"Коли Тетчер відчинила двері, то сказала йому: мене дуже турбує те, що ви відмовились напасти на Сербію, через це загине більше британських військових", – переповів слова Орбана Вучич.

У 1999 році Північноатлантичний Альянс розпочав бомбардування Сербії у відповідь на здійснення сербською армією етнічних чисток боснійського населення Косова. Кампанія НАТО змусила Сербію припинити війну проти Косова, та водночас призвела до численних жертв серед сербів.

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Александар Вучич не раз порушував тему бомбардувань Сербії НАТО, пояснюючи відмову приєднуватися до санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Раніше президент Сербії заявив, що посол України Володимир Толкач закликами до Белграда приєднатися до санкцій проти Росії "зверхньо чинить тиск" на його країну, а він цього не допустить.

Теми: СербіяУгорщинаСШАВелика Британія
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