Вучич заявил, что в 1999 году США и Британия требовали от Венгрии напасть на Сербию

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что якобы в 1999 году руководители США и Великобритании требовали от Венгрии начать наземное наступление на сербскую территорию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

В субботнем обращении к нации Вучич пересказал историю, которую ему рассказал нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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"В 1999 году Венгрия должна была атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан и сказал, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию с севера, чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. На это он отказался, а Герхард Шредер помог ему ослабить то давление Белого дома", - утверждает сербский президент.

Он добавил, что Орбан после этого якобы говорил с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер.

"Когда Тэтчер открыла дверь, то сказала ему: меня очень беспокоит то, что вы отказались напасть на Сербию, из-за этого погибнет больше британских военных", - пересказал слова Орбана Вучич.

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В 1999 году Североатлантический Альянс начал бомбардировки Сербии в ответ на осуществление сербской армией этнических чисток боснийского населения Косово. Кампания НАТО заставила Сербию прекратить войну против Косово, и одновременно привела к многочисленным жертвам среди сербов.

Александар Вучич не раз поднимал тему бомбардировок Сербии НАТО, объясняя отказ присоединяться к санкциям против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Ранее президент Сербии заявил, что посол Украины Владимир Толкач призывами к Белграду присоединиться к санкциям против России "свысока оказывает давление" на его страну, а он этого не допустит.