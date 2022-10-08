Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Вучич заявил, что в 1999 году США и Британия требовали от Венгрии напасть на Сербию

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 15:17
ВУЧИЧ, ФОТО: TWITTER ЕП

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что якобы в 1999 году руководители США и Великобритании требовали от Венгрии начать наземное наступление на сербскую территорию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

В субботнем обращении к нации Вучич пересказал историю, которую ему рассказал нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В 1999 году Венгрия должна была атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан и сказал, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию с севера, чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. На это он отказался, а Герхард Шредер помог ему ослабить то давление Белого дома", - утверждает сербский президент.

Он добавил, что Орбан после этого якобы говорил с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер.

"Когда Тэтчер открыла дверь, то сказала ему: меня очень беспокоит то, что вы отказались напасть на Сербию, из-за этого погибнет больше британских военных", - пересказал слова Орбана Вучич.

В 1999 году Североатлантический Альянс начал бомбардировки Сербии в ответ на осуществление сербской армией этнических чисток боснийского населения Косово. Кампания НАТО заставила Сербию прекратить войну против Косово, и одновременно привела к многочисленным жертвам среди сербов.

ВИДЕО ДНЯ

Александар Вучич не раз поднимал тему бомбардировок Сербии НАТО, объясняя отказ присоединяться к санкциям против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Ранее президент Сербии заявил, что посол Украины Владимир Толкач призывами к Белграду присоединиться к санкциям против России "свысока оказывает давление" на его страну, а он этого не допустит.

Темы: СербияВенгрияСШАВеликобритания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

17 человек погибли из-за нападения РФ на Запорожье

ФОТО, обновлено, видеоЗапорожье: Россияне выпустили почти десяток ракет, разрушена многоэтажка

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Все новости...
Сербия
Пророссийский Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской
Сербия не признает российские "референдумы" на оккупированных территориях
Вучич: исключение РФ из Совбеза ООН "разрушит мировой порядок"
Последние новости
06:35
Россияне били по Сумской области неуправляемыми ракетами, ранен мужчина
06:04
17 человек погибли из-за нападения РФ на Запорожье
05:11
New York Times: Крымский мост символизирует растерянность российской армии
04:22
Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии
03:40
ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами на Херсонщине — Командование
02:54
ФОТО, обновлено, видеоЗапорожье: Россияне выпустили почти десяток ракет, разрушена многоэтажка
02:10
NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы — бомбу заложили в грузовик
01:17
Взрыв на АЗС в Ирландии: количество погибших достигло 10 человек
00:49
Минск обвинил Украину в "подготовке удара", МИД допускает, что это часть плана РФ
23:50
фото, дополненоПоявились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
Все новости...