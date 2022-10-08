Ракетний удар по Кураховому на Донеччині: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки
Субота, 8 жовтня 2022, 17:21
Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині, 3 поранених, пошкоджено багатоповерхівки.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "Ракетний удар по Кураховому завдали росіяни зранку.
Внаслідок удару 3 людини травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок".
Деталі: Голова ОВА додав, що вся територія Донецької області перебуває в зоні підвищеного ризику й закликав мешканців евакуюватися.