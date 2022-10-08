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Ракетний удар по Кураховому на Донеччині: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 17:21
Ракетний удар по Кураховому на Донеччині: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки
наслідки обстрілу Курахового 8 жовтня, фото з Telegram Кириленка

Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині, 3 поранених, пошкоджено багатоповерхівки.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

 
наслідки обстрілу Курахового 8 жовтня, фото з Telegram Кириленка

Дослівно: "Ракетний удар по Кураховому завдали росіяни зранку.

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Внаслідок удару 3 людини травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок".

Деталі: Голова ОВА додав, що вся територія Донецької області перебуває в зоні підвищеного ризику й закликав мешканців евакуюватися.

 

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Теми: Донецька областьвійна
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