Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ракетний удар по Кураховому на Донеччині: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 17:21
наслідки обстрілу Курахового 8 жовтня, фото з Telegram Кириленка

Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині, 3 поранених, пошкоджено багатоповерхівки.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

 
наслідки обстрілу Курахового 8 жовтня, фото з Telegram Кириленка

Дослівно: "Ракетний удар по Кураховому завдали росіяни зранку.

Внаслідок удару 3 людини травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок".

Деталі: Голова ОВА додав, що вся територія Донецької області перебуває в зоні підвищеного ризику й закликав мешканців евакуюватися.

 

Теми: Донецька областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

17 людей загинули через напад РФ на Запоріжжя

Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

фотоУкрпошта випустить нову марку з палаючим Кримським мостом

відеоДанілов і Федоров жартівливо відреагували на палаючий Кримський міст

Усі новини...
Донецька область
За добу окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини – ОВА
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині, підтоплено населений пункт – Генштаб
Миколаївські десантники знищили позицію ворога у важкодоступному місці
Останні новини
08:49
Туреччина хоче організувати переговори між Росією та Заходом про "велику угоду" – ЗМІ
08:34
відеоОкупанти від імені Шмигаля намагалися зв’язатися з директором компанії Baykar – ГУР
08:00
фотоРосіяни випустили майже 70 снарядів по Дніпропетровщині, люди не постраждали
07:25
Зведення Генштабу: Окупанти Нової Каховки повивозили свої сім'ї до Криму
06:48
ISW: Кремль робить Міноборони РФ цапом-відбувайлом за Кримський міст, аби захистити Путіна
06:35
Росіяни гатили по Сумській області некерованими ракетами, поранений чоловік
06:04
17 людей загинули через напад РФ на Запоріжжя
05:11
New York Times: Кримський міст символізує розгубленість російської армії
04:22
Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини
03:40
ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на Херсонщині — Командування
Усі новини...