Ракетный удар по Курахово в Донецкой области: есть раненые, повреждены многоэтажки
Суббота, 8 октября 2022, 17:21
Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области, 3 раненых, повреждены многоэтажки.
Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "Ракетный удар по Курахово нанесли россияне утром.
В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек".
Детали: Председатель ОВА добавил, что вся территория Донецкой области находится в зоне повышенного риска и призвал жителей эвакуироваться.