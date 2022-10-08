Ракетный удар по Курахово в Донецкой области: есть раненые, повреждены многоэтажки

Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области, 3 раненых, повреждены многоэтажки.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

последствия обстрела Курахово 8 октября, фото из Telegram Кириленко

Дословно: "Ракетный удар по Курахово нанесли россияне утром.

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В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек".

Детали: Председатель ОВА добавил, что вся территория Донецкой области находится в зоне повышенного риска и призвал жителей эвакуироваться.