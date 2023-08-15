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Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак

Ірина БалачукВівторок, 15 серпня 2023, 14:51
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Наслідки російського удару по Дніпру 15 серпня. Фото МВС

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ракети Х-101, які росіяни запустили по Україні 15 серпня, були випущені у квітні цього року і в них є приблизно 3 десятки іноземних мікросхем.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова голови ОП: "Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем".

Деталі: Він додав, що наразі Україна збирає інформацію про іноземні деталі у російських ракетах і регулярно комунікує з цього приводу з партнерами.

Єрмак вказав, що уряди партнерів у свою чергу працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

"Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети. Група Макфола-Єрмака надає відповідні пропозиції", − підсумував голова ОП.

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Передісторія:

Теми: Росіяракетний ударсанкціїОфіс президента
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