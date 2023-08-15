Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ракети Х-101, які росіяни запустили по Україні 15 серпня, були випущені у квітні цього року і в них є приблизно 3 десятки іноземних мікросхем.
Джерело: Єрмак у Telegram
Пряма мова голови ОП: "Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем".
Деталі: Він додав, що наразі Україна збирає інформацію про іноземні деталі у російських ракетах і регулярно комунікує з цього приводу з партнерами.
Єрмак вказав, що уряди партнерів у свою чергу працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.
"Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети. Група Макфола-Єрмака надає відповідні пропозиції", − підсумував голова ОП.
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Передісторія:
- Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.
- Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
- У червні президент Володимир Зеленський заявив, що світ має можливості, щоб перекрити шляхи постачання компонентів для російських ракет. За його словами, десятки деталей для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн.
- Раніше повідомлялося, що у російських "Калібрах" щонайменше 40 комплектуючих, які виробляють в інших країнах.