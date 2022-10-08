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Окупанти почали пускати Кримським мостом пасажирські поїзди

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 23:18
Пожежа на Кримському мосту 8 жовтня, фото Anadolu Agency via Getty Images

Російські окупанти відновили рух вантажних і пасажирських поїздів Кримським мостом, який було пошкоджено вибухом уранці в суботу.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на компанію-перевізника і Мінтранс РФ

Деталі: У суботу ввечері перший пасажирський потяг, що прямує з окупованого Сімферополя до Москви, пройшов під арками Кримського мосту.

Двоповерховий поїзд 28 сполученням Сімферополь – Москва вирушив із Сімферополя о 17:10 за Москвою згідно з графіком.

Мінтранс РФ повідомив, що продаж залізничних квитків на пасажирські поїзди в окупований Росією Крим відновлено.

З 18:42 почався рух вантажних поїздів. Протягом ночі планується також здійснити пропуск 12 пасажирських поїздів, йдеться у повідомленні.

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Теми: КримКерченський містРосіязалізниця
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