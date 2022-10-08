Окупанти почали пускати Кримським мостом пасажирські поїзди
Субота, 8 жовтня 2022, 23:18
Російські окупанти відновили рух вантажних і пасажирських поїздів Кримським мостом, який було пошкоджено вибухом уранці в суботу.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на компанію-перевізника і Мінтранс РФ
Деталі: У суботу ввечері перший пасажирський потяг, що прямує з окупованого Сімферополя до Москви, пройшов під арками Кримського мосту.
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Двоповерховий поїзд 28 сполученням Сімферополь – Москва вирушив із Сімферополя о 17:10 за Москвою згідно з графіком.
Мінтранс РФ повідомив, що продаж залізничних квитків на пасажирські поїзди в окупований Росією Крим відновлено.
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З 18:42 почався рух вантажних поїздів. Протягом ночі планується також здійснити пропуск 12 пасажирських поїздів, йдеться у повідомленні.
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Слідчий комітет РФ повідомив про 3 загиблих.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.
- За даними джерела УП, за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України. Водночас у СБУ заявили, що коментуватимуть свою роль або роль будь-якого державного органу України у "бавовні" після остаточної перемоги.
- Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив відео з палаючим Кримським мостом та піснею "З днем народження, містере президенте", а віцепрем'єр та глава Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив дотепну картинку з HIMARS. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками.