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Прикордоння Сумщини обстріляли з Росії, пошкоджено енергосистему

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 22:15
Обстріли Сумщини, фото з Телеграм Дмитра Живицького

1 листопада Сумська область знову зазнала обстрілів: російські війська спрямували майже сотню снарядів та мін на прикордонні території. 

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Майже сотню снарядів та мін сьогодні ворог спрямував на прикордоння нашої області. Росіяни вели вогонь по 6 громадах".

Деталі: Шалигинська громада: околиці одного з прикордонних сіл росіяни обстріляли з мінометів. Загалом було 17 вибухів. Без руйнувань. 

Великописарівська громада: теж мінометний обстріл з території РФ по прикордонню (12 "приходів"). Осколками пошкодило цивільний автомобіль. 

Юнаківську громаду росіяни обстріляли двічі. 

Удень більш як годину там тривав артилерійський обстріл із САУ (20 "приходів"). 

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Увечері росіяни продовжили гатити із САУ. Плюс ще 17 "приходів". Пошкоджена енергосистема.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Пошкоджені два будинки мирних мешканців. Один чоловік поранений, в лікарні. 

І в одному з господарств осколками убило коня. 

Глухівська громада зазнала обстрілу з реактивної артилерії (РСЗВ). Було 15 "приходів". Без руйнувань. 

Миропільська громада: по околицях одного з сіл з 20 години вівся мінометний обстріл (10 "приходів"). Станом на 21 годину обстріл продовжився.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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