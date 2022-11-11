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Бійці ЗСУ в деяких місцях Херсонщини вже дійшли до Дніпра – Генштаб

Олена РощінаП'ятниця, 11 листопада 2022, 18:46
Боєць тримає ворога на прицілі, фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують звільняти населені пункти на Херсонському напрямку, в деяких місцях захисники вже дійшли до правого берега Дніпра.

Джерело: оперативна інформація Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 п'ятниці 11 листопада

Дослівно: "Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. 

Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим". 

Деталі: Водночас, загарбницька армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона без втрат, проте українській владі відомо, що перевдягнені в цивільне російські віськові залишаються в обласному центрі.

ВІДЕО ДНЯ

Українські захисники вдень 11 листопада почали заходити у Херсон – на будівлі Головного управління поліції замайорів український прапор. Люди вийшли зустріти бійців ЗСУ у центрі Херсона.

Теми: Херсонська областьХерсонконтрнаступГенштаб
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