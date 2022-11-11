Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойцы ВСУ в некоторых местах Херсонщины уже дошли до Днепра – Генштаб

Елена РощинаПятница, 11 ноября 2022, 17:46
Бойцы ВСУ в некоторых местах Херсонщины уже дошли до Днепра – Генштаб
Боец держит врага на прицеле, фото Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты на Херсонском направлении, в некоторых местах защитники уже дошли до правого берега Днепра.

Источник: оперативная информация Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 пятницы 11 ноября

Дословно: "Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.

Реклама:

Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым".

Детали: Вместе с тем, захватническая армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона без потерь, однако украинским властям известно, что переодетые в гражданское российские военные остаются в областном центре.

Украинские защитники днем 11 ноября начали заходить в Херсон – на здании Главного управления полиции подняли украинский флаг. Люди вышли встретить бойцов ВСУ в центре Херсона.

Темы: Херсонская областьХерсонконтрнаступлениеГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: