Бойцы ВСУ в некоторых местах Херсонщины уже дошли до Днепра – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты на Херсонском направлении, в некоторых местах защитники уже дошли до правого берега Днепра.

Источник: оперативная информация Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 пятницы 11 ноября

Дословно: "Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.

Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым".

Детали: Вместе с тем, захватническая армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Этому предшествовало: 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона без потерь, однако украинским властям известно, что переодетые в гражданское российские военные остаются в областном центре.

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Украинские защитники днем 11 ноября начали заходить в Херсон – на здании Главного управления полиции подняли украинский флаг. Люди вышли встретить бойцов ВСУ в центре Херсона.