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З кавуном і серед сотень українців: Боєць ССО поділився щемливим відео із центру Херсона

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 18:49
скриншот

Командування Сил спеціальних операцій опублікувало щемливе відео із центру Херсона та сотнями українців, які вийшли в центр міста з державними прапорами.

Джерело: ССО

Пряма мова: "Щемлива і радісна зустріч: воїни ССО України у звільненому Херсоні.

Емоції українців, які мужньо чекали деокупації міста і сьогодні зустрічають своїх захисників - неймовірні".

Цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Херсонська область, незважаючи на рішення військових, "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".

Тим часом захисників України радісно зустрічають у звільнених селах Херсонської області і чекають у самому Херсоні.

Передісторія: 

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Теми: ХерсонокупаціявійнаССО
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