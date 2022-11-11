З кавуном і серед сотень українців: Боєць ССО поділився щемливим відео із центру Херсона
Командування Сил спеціальних операцій опублікувало щемливе відео із центру Херсона та сотнями українців, які вийшли в центр міста з державними прапорами.
Джерело: ССО
Пряма мова: "Щемлива і радісна зустріч: воїни ССО України у звільненому Херсоні.
Емоції українців, які мужньо чекали деокупації міста і сьогодні зустрічають своїх захисників - неймовірні".
Цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не зазнавши при цьому жодних втрат.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Херсонська область, незважаючи на рішення військових, "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".
Тим часом захисників України радісно зустрічають у звільнених селах Херсонської області і чекають у самому Херсоні.
Передісторія:
- Із кінця жовтня під натиском ЗСУ окупанти перевозили свою окупаційну адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області, а також вдалися до депортації місцевих жителів.
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон, однак українська влада переконана, що в обласному центрі зберігається значне угруповання російських військових і Росія не здасть місто без бою.
- 10 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська, відступаючи з Херсона, мінують усе, що можуть, а також підривають критичну інфраструктуру, включно з котельнями, вишками зв’язку й Антонівським мостом.
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