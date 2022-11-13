В ОП прогнозируют, что Россия "созреет" на переговоры после освобождения Донецка или Луганска
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия будет действительно готова вести переговоры, или выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска".
Детали: В то же время представитель ОП отметил, что сейчас поддержка войны в самой России "стремительно летит на дно".
Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022
По словам Подоляка, уже сейчас "от олигарха до сапожника" формируется мнение, что "пора заканчивать".
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
- Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возможность возобновить переговоры с Россией может появиться во второй половине 2023 года.
- Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января, после чего начнется освобождение Крыма.