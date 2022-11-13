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В ОП прогнозируют, что Россия "созреет" на переговоры после освобождения Донецка или Луганска

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 10:06
Михаил Подоляк. Фото с сайта ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия будет действительно готова вести переговоры, или выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска".

Детали: В то же время представитель ОП отметил, что сейчас поддержка войны в самой России "стремительно летит на дно".

По словам Подоляка, уже сейчас "от олигарха до сапожника" формируется мнение, что "пора заканчивать".

Предыстория:

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Темы: РосcияпереговорыОфис президентаДонбасс
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