В ОП прогнозируют, что Россия "созреет" на переговоры после освобождения Донецка или Луганска

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия будет действительно готова вести переговоры, или выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска".

Детали: В то же время представитель ОП отметил, что сейчас поддержка войны в самой России "стремительно летит на дно".

Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022

По словам Подоляка, уже сейчас "от олигарха до сапожника" формируется мнение, что "пора заканчивать".

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