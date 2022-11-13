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В ОП прогнозируют, что Россия "созреет" на переговоры после освобождения Донецка или Луганска

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 09:06
В ОП прогнозируют, что Россия созреет на переговоры после освобождения Донецка или Луганска
Михаил Подоляк. Фото с сайта ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия будет действительно готова вести переговоры, или выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска".

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Детали: В то же время представитель ОП отметил, что сейчас поддержка войны в самой России "стремительно летит на дно".

По словам Подоляка, уже сейчас "от олигарха до сапожника" формируется мнение, что "пора заканчивать".

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Предыстория:

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возможность возобновить переговоры с Россией может появиться во второй половине 2023 года.
  • Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января, после чего начнется освобождение Крыма.

Темы: РосcияпереговорыОфис президентаДонбасс
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