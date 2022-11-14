Залужний подякував воїнам ЗСУ і нагадав високу ціну, якою звільнено Херсон

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував українським військовим за звільнення Херсона та нагадав, що Україна заплатила за нього надзвичайно високу ціну.

Джерело: Залужний у соцмережах

Пряма мова: "Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам!

Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до Перемоги!".

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