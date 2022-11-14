Залужний подякував воїнам ЗСУ і нагадав високу ціну, якою звільнено Херсон

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував українським військовим за звільнення Херсона та нагадав, що Україна заплатила за нього надзвичайно високу ціну.

Джерело: Залужний у соцмережах

Пряма мова: "Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам!

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Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до Перемоги!".

Передісторія:

9 листопада командувач російськими окупантами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Ворог перекинув свої сили на лівий берег Дніпра. Точні втрати армії РФ при відступі та ЗСУ - при наступі наразі невідомі.

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Влада закликає жителів звільненої території області евакуюватися.