Залужный поблагодарил воинов ВСУ и напомнил высокую цену, которой освобожден Херсон

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поблагодарил украинских военных за освобождение Херсона и напомнил, что Украина заплатила за него чрезвычайно высокую цену.

Источник: Залужный в соцсетях

Прямая речь: "Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам!

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Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к Победе!".

Предыстория:

9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Враг перебросил свои силы на левый берег Днепра. Точные потери армии РФ при отступлении и ВСУ - при наступлении - неизвестны.

С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. Вместе с тем, в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.