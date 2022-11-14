Залужный поблагодарил воинов ВСУ и напомнил высокую цену, которой освобожден Херсон

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поблагодарил украинских военных за освобождение Херсона и напомнил, что Украина заплатила за него чрезвычайно высокую цену.

Источник: Залужный в соцсетях

Прямая речь: "Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам!

Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к Победе!".

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