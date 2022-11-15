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Окупанти підтвердили, що продовжують вивозити людей з Херсонщини

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 листопада 2022, 12:41
Окупанти підтвердили, що продовжують вивозити людей з Херсонщини
російські військові, фото Getty Images

Російські окупанти повідомили, що продовжують так звану "евакуацію" з тимчасово захопленої частини Херсонської області.

Джерело: гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі російського державного телеканалу "Росія-24"

Деталі: Сальдо стверджує, що "евакуація" триває, а люди їдуть із регіону та вглиб Росії нібито з метою безпеки.

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Передісторія: 

  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії. Він також заявив, що окупаційне керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег.
  • В кінці жовтня окупаційна адміністрація заявила, що завершила організовану евакуацію мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру, завершено.
  • Херсон був деокупований Збройними силами України 11 листопада. 
  • Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки.
  • Крім того, загарбники вивезли з Залізного Порту Херсонської області "обслуговуючий персонал", раніше завезений з Росії через небажання місцевих мешканців співпрацювати з ними.

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Теми: Херсонська областьокупаціяевакуація
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