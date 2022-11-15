Окупанти підтвердили, що продовжують вивозити людей з Херсонщини

Російські окупанти повідомили, що продовжують так звану "евакуацію" з тимчасово захопленої частини Херсонської області.

Джерело: гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі російського державного телеканалу "Росія-24"

Деталі: Сальдо стверджує, що "евакуація" триває, а люди їдуть із регіону та вглиб Росії нібито з метою безпеки.

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Передісторія:

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії. Він також заявив, що окупаційне керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег.

В кінці жовтня окупаційна адміністрація заявила, що завершила організовану евакуацію мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру, завершено.

Херсон був деокупований Збройними силами України 11 листопада.

Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки.

Крім того, загарбники вивезли з Залізного Порту Херсонської області "обслуговуючий персонал", раніше завезений з Росії через небажання місцевих мешканців співпрацювати з ними.