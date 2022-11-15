Окупанти підтвердили, що продовжують вивозити людей з Херсонщини

Російські окупанти повідомили, що продовжують так звану "евакуацію" з тимчасово захопленої частини Херсонської області.

Джерело: гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі російського державного телеканалу "Росія-24"

Деталі: Сальдо стверджує, що "евакуація" триває, а люди їдуть із регіону та вглиб Росії нібито з метою безпеки.

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