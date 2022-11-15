Оккупанты подтвердили, что продолжают вывозить людей с Херсонщины

Российские оккупанты сообщили, что продолжают так называемую "эвакцацию" с временно захваченной части Херсонской области.

Источник: гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо в эфире российского государственного телеканала "Россия-24"

Детали: Сальдо утверждает, что "эвакуация" продолжается, а люди уезжают из региона и вглубь России якобы в целях безопасности.

Читайте также: "Эвакуация". Депортация с Херсонщины

Предыстория: