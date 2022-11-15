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Оккупанты подтвердили, что продолжают вывозить людей с Херсонщины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 ноября 2022, 13:41
российские военные, фото Getty Images

Российские оккупанты сообщили, что продолжают так называемую "эвакцацию" с временно захваченной части Херсонской области.

Источник: гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо в эфире российского государственного телеканала "Россия-24"

Детали: Сальдо утверждает, что "эвакуация" продолжается, а люди уезжают из региона и вглубь России якобы в целях безопасности.

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Предыстория: 

  • Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию. Он также заявил, что оккупационное руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег.
  • В конце октября оккупационная администрация заявила, что завершила организованную эвакуацию мирного населения с правого берега Херсонской области, в частности из областного центра, завершена.
  • Херсон был деоккупирован Вооруженными силами Украины 11 ноября. 
  • Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки.
  • Кроме того, захватчики вывезли из Железного Порта Херсонской области "обслуживающий персонал", ранее завезенный из России из-за нежелания местных жителей сотрудничать с ними.

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Темы: Херсонская областьоккупацияэвакуация
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