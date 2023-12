Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський

Україна вшановує пам’ять жертв рейсу Амстердам - Куала-Лумпур "Малайзійських авіаліній", який підконтрольні Кремлю донецькі бойовики збили російським "Буком" 17 липня 2014 року.

Джерело: президент Володимир Зеленський, очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні".

Пряма мова Кулеби: "Росія збила MH17 9 років тому, вбивши всіх 298 людей на борту. Вона роками брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, поки голландський суд не встановив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо: відповідальність за російські злочини неминуча".

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI