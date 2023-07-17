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Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 липня 2023, 13:46
Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський
MH17. фото Getty Images

Україна вшановує пам’ять жертв рейсу Амстердам - Куала-Лумпур "Малайзійських авіаліній", який підконтрольні Кремлю донецькі бойовики збили російським "Буком" 17 липня 2014 року.

Джерело: президент Володимир Зеленський, очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні".

Пряма мова Кулеби: "Росія збила MH17 9 років тому, вбивши всіх 298 людей на борту. Вона роками брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, поки голландський суд не встановив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо: відповідальність за російські злочини неминуча".

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.
  • Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років.
  • Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. 
  • Окружний суд Гааги визнав винними у збитті літака MH17 Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка, але виправдав Олега Пулатова. Гіркіна, Дубинського та Харченка заочно було засуджено до довічного ув’язнення. Суд доручив забезпечити їхній арешт. 

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Теми: MH17
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