Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 липня 2023, 13:46
Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський
MH17. фото Getty Images

Україна вшановує пам’ять жертв рейсу Амстердам - Куала-Лумпур "Малайзійських авіаліній", який підконтрольні Кремлю донецькі бойовики збили російським "Буком" 17 липня 2014 року.

Джерело: президент Володимир Зеленський, очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні".

Пряма мова Кулеби: "Росія збила MH17 9 років тому, вбивши всіх 298 людей на борту. Вона роками брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, поки голландський суд не встановив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо: відповідальність за російські злочини неминуча".

Передісторія:

  • У катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.
  • Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років.
  • Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. 
  • Окружний суд Гааги визнав винними у збитті літака MH17 Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка, але виправдав Олега Пулатова. Гіркіна, Дубинського та Харченка заочно було засуджено до довічного ув’язнення. Суд доручив забезпечити їхній арешт. 

Читайте також: Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ

Теми: MH17
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: