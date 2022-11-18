Данілов про вирок МН17: Це перший етап процесу над путінським режимом

Олексій Данілов привітав вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера МН17, назвавши його першим етапом великого судового процесу над путінським режимом.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter

Пряма мова: "Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму".

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Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 18, 2022

Що цьому передувало:

Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у збитті літака Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.

Всіх трьох обвинувачених суд заочно засудив до довічного ув’язнення та доручив забезпечити їхній арешт.

Президент Володимир Зеленський вважає, що вирок росіянам щодо MH17 це основа, щоб засудити винних вищого рівня.