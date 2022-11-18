Данілов про вирок МН17: Це перший етап процесу над путінським режимом

Олексій Данілов привітав вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера МН17, назвавши його першим етапом великого судового процесу над путінським режимом.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter

Пряма мова: "Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму".

Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму. November 18, 2022

Що цьому передувало: