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Данілов про вирок МН17: Це перший етап процесу над путінським режимом

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 10:39
Данілов про вирок МН17: Це перший етап процесу над путінським режимом
Пам'ятний знак МН17, фото Укрінформ

Олексій Данілов привітав вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера МН17, назвавши його першим етапом великого судового процесу над путінським режимом.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter

Пряма мова: "Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму".

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Що цьому передувало:

  • Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у збитті літака Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.
  • Всіх трьох обвинувачених суд заочно засудив до довічного ув’язнення та доручив забезпечити їхній арешт.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що вирок росіянам щодо MH17 це основа, щоб засудити винних вищого рівня.

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Теми: ДаніловРНБОГаазький трибуналПутін
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