Данілов про вирок МН17: Це перший етап процесу над путінським режимом
Олексій Данілов привітав вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера МН17, назвавши його першим етапом великого судового процесу над путінським режимом.
Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter
Пряма мова: "Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму".
Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 18, 2022
Що цьому передувало:
- Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у збитті літака Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.
- Всіх трьох обвинувачених суд заочно засудив до довічного ув’язнення та доручив забезпечити їхній арешт.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вирок росіянам щодо MH17 це основа, щоб засудити винних вищого рівня.