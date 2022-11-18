Данилов о приговоре МН17: Это первый этап процесса над путинским режимом

Алексей Данилов приветствовал приговор суда Гааги по делу о сбитии авиалайнера МН17, назвав его первым этапом большого судебного процесса над путинским режимом.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter

Прямая речь: "Приветствуем решение суда Гааги по делу катастрофы авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное – украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма".

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Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 18, 2022

Что этому предшествовало:

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, признал виновными в сбивании самолета Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Всех трех обвиняемых суд заочно приговорил к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест.

Президент Владимир Зеленский считает, что приговор россиянам по MH17 это основа, чтобы осудить виновных высшего уровня.