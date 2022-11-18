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Данилов о приговоре МН17: Это первый этап процесса над путинским режимом

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 11:39
Памятный знак МН17, фото Укринформ

Алексей Данилов приветствовал приговор суда Гааги по делу о сбитии авиалайнера МН17, назвав его первым этапом большого судебного процесса над путинским режимом.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter

Прямая речь: "Приветствуем решение суда Гааги по делу катастрофы авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное – украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма".

Что этому предшествовало:

  • Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, признал виновными в сбивании самолета Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
  • Всех трех обвиняемых суд заочно приговорил к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что приговор россиянам по MH17 это основа, чтобы осудить виновных высшего уровня.

Темы: ДаниловСНБОГаагский трибуналПутин
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