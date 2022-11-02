Глава МЗС Іспанії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до Києва з візитом.

Про це іспанський дипломат повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи; а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу", - написав Альбарес у середу.

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Acabo de llegar a Kyiv para trasladar el compromiso y apoyo de España al pueblo y al gobierno de Ucrania en la defensa de su soberanía, su paz y libertad; y respaldar y agradecer por su labor a los miembros de la Embajada de España en Ucrania @EmbEspKyiv. pic.twitter.com/0KT0ryAdKW — José Manuel Albares (@jmalbares) November 2, 2022

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув на новий пакет військової допомоги від Іспанії.

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