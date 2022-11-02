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Глава МЗС Іспанії прибув до Києва

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 13:06

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до Києва з візитом.

Про це іспанський дипломат повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи; а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу", - написав Альбарес у середу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув на новий пакет військової допомоги від Іспанії.

Після шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" Іспанія вирішила передати Україні чотири системи Hawk

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Теми: ІспаніяМЗС
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