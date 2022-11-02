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Зеленський обговорив з Ердоганом "зернову угоду" та звільнення політв’язнів

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 20:09
Володимир зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як пише "Європейська правда", про це глава держави повідомив у Twitter.

"Подякував президенту Туреччини за активну участь у збереженні "зернової угоди", непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили подальші кроки щодо повернення Україні полонених і політв'язнів", – написав він.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", могла б працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана.

ВІДЕО ДНЯ

Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди. А в середу про відновлення Москвою участі в ініціативі заявили турецька та російська сторони. 

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

Дивіться також нове відео ЄвроПравди: Зернова угода без РФ? Вже працює - кораблі пішли! Чи дотисне Туреччина?

Теми: ЗеленськийЕрдоганзернополонені
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