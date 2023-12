Зеленський обговорив з Ердоганом "зернову угоду" та звільнення політв’язнів

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як пише "Європейська правда", про це глава держави повідомив у Twitter.

"Подякував президенту Туреччини за активну участь у збереженні "зернової угоди", непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили подальші кроки щодо повернення Україні полонених і політв'язнів", – написав він.

I thanked 🇹🇷 President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return 🇺🇦 POWs and political prisoners. I also count on support of 🇹🇷.