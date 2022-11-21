За катування журналіста у Криму оперативнику ФСБ оголосили підозру
Прокуратура Автономної Республіки Крим заочно повідомила про підозру старшому оперуповноваженому кримського управління ФСБ РФ за катування та незаконне ув’язнення українського журналіста, фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка у 2021 році.
Джерело: Прокуратура Автономної Республіки Крим
Дослівно: "Прокуратура автономії повідомила про підозру окупаційному правоохоронцю, який причетний до катування та незаконного ув’язнення українського журналіста, позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України").
Деталі: Громадянин РФ, займаючи посаду "старшого оперуповноваженого УФСБ Росії по Республіці Крим та м. Севастополю" реалізував політику РФ щодо переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострова.
Зокрема, у березні 2021 року біля села Перевальне підозрюваний незаконно затримав українського журналіста, що декілька попередніх місяців перебував у Криму з робочим візитом.
Коли оперативник провів огляд автівки журналіста, то нібито "виявив" у ній вибуховий пристрій. Без жодного процесуального оформлення, ФСБшник затримав журналіста та разом із іншими "правоохоронцями" перевіз його до м. Бахчисарай, помістивши при цьому до підвалу.
Дослівно прокуратура АРК: "Застосовуючи фізичну силу, електричний струм та моральний тиск, "правоохоронці" змусили затриманого зізнатися у злочині, якого він не вчиняв, а саме у незаконному виготовленні, переробленні чи ремонті вибухових пристроїв.
Також його змусили підписати заздалегідь підготовлені вказаним оперативником процесуальні документи та вказати місце розташування тайника з вибухівкою. За версією окупантів, саме там Єсипенко дістав компоненти для гранати, що ніби виявили у його автомобілі.
Таким чином, підозрюваний порушив заборони передбачені Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року, а також порушив закони та звичаї війни".
Передісторія:
- 16 березня 2021 року в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука.
- Затриманий Владислав Єсипенко виявився фрілансером української служби "Радіо Свобода".
- У ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу, а СЗР України назвала заяви ФСБ про затримання "українського агента" пропагандистською акцією до "святкування" роковин окупації Криму.
- Співробітники ФСБ Росії катували Владислава Єсипенка струмом і залякували. Після публікації його "свідчень" Єсипенко відмовився свідчити далі.
- 16 лютого 2022 року підконтрольний окупантам суд у Сімферополі засудив Владислава Єсипенка до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.
- Навесні 2022 року Владислав Єсипенко отримав нагороду американського ПЕН Barbey Freedom to Write 2022 року.