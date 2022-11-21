За катування журналіста у Криму оперативнику ФСБ оголосили підозру 

Прокуратура Автономної Республіки Крим заочно повідомила про підозру старшому оперуповноваженому кримського управління ФСБ РФ за катування та незаконне ув’язнення українського журналіста, фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка у 2021 році.

Джерело: Прокуратура Автономної Республіки Крим

Дослівно: "Прокуратура автономії повідомила про підозру окупаційному правоохоронцю, який причетний до катування та незаконного ув’язнення українського журналіста, позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України").

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Деталі: Громадянин РФ, займаючи посаду "старшого оперуповноваженого УФСБ Росії по Республіці Крим та м. Севастополю" реалізував політику РФ щодо переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Зокрема, у березні 2021 року біля села Перевальне підозрюваний незаконно затримав українського журналіста, що декілька попередніх місяців перебував у Криму з робочим візитом.

Коли оперативник провів огляд автівки журналіста, то нібито "виявив" у ній вибуховий пристрій. Без жодного процесуального оформлення, ФСБшник затримав журналіста та разом із іншими "правоохоронцями" перевіз його до м. Бахчисарай, помістивши при цьому до підвалу.

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Дослівно прокуратура АРК: "Застосовуючи фізичну силу, електричний струм та моральний тиск, "правоохоронці" змусили затриманого зізнатися у злочині, якого він не вчиняв, а саме у незаконному виготовленні, переробленні чи ремонті вибухових пристроїв.

Також його змусили підписати заздалегідь підготовлені вказаним оперативником процесуальні документи та вказати місце розташування тайника з вибухівкою. За версією окупантів, саме там Єсипенко дістав компоненти для гранати, що ніби виявили у його автомобілі.

Таким чином, підозрюваний порушив заборони передбачені Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року, а також порушив закони та звичаї війни".

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