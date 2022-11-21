За пытки журналиста в Крыму оперативнику ФСБ объявили подозрение
Прокуратура Автономной Республики Крым заочно сообщила о подозрении старшему оперуполномоченному крымского управления ФСБ РФ за пытки и незаконное лишение свободы украинского журналиста, фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко в 2021 году.
Источник: Прокуратура Автономной Республики Крым
Дословно: "Прокуратура автономии сообщила о подозрении оккупационному правоохранителю, который причастен к пыткам и незаконному заключению украинского журналиста, внештатного сотрудника Радио Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко. Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины").
Детали: Гражданин РФ, занимая должность "старшего оперуполномоченного УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю" реализовал политику РФ по преследованию проукраински настроенного населения полуострова.
В частности, в марте 2021 года возле села Перевальное подозреваемый незаконно задержал украинского журналиста, который несколько предыдущих месяцев находился в Крыму с рабочим визитом.
Когда оперативник провел осмотр автомобиля журналиста, то якобы "обнаружил" в ней взрывное устройство. Без какого-либо процессуального оформления, ФСБшник задержал журналиста и вместе с другими "правоохранителями" перевез его в г. Бахчисарай, поместив при этом в подвал.
Дословно прокуратура АРК: "Применяя физическую силу, электрический ток и моральное давление, "правоохранители" заставили задержанного признаться в преступлении, которого он не совершал, а именно в незаконном изготовлении, переработке или ремонте взрывных устройств.
Также его заставили подписать заранее подготовленные указанным оперативником процессуальные документы и указать место расположения тайника со взрывчаткой. По версии оккупантов, именно там Есипенко достал компоненты для гранаты, которую якобы обнаружили в его автомобиле.
Таким образом, подозреваемый нарушил запреты, предусмотренные Конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года, а также нарушил законы и обычаи войны".
- Предыстория:
- 16 марта 2021 года в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
- Задержанный Владислав Есипенко оказался фрилансером украинской службы "Радио Свобода".
- В ФСБ заявили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело, а СВР Украины назвала заявления ФСБ о задержании "украинского агента" пропагандистской акцией к "празднованию" годовщины оккупации Крыма.
- Сотрудники ФСБ России пытали Владислава Есипенко током и запугивали. После публикации его "показаний" Есипенко отказался свидетельствовать дальше.
- 16 февраля 2022 года подконтрольный оккупантам суд в Симферополе приговорил Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч российских рублей.
- Весной 2022 года Владислав Есипенко получил награду американского ПЕН Barbey Freedom to Write 2022 года.