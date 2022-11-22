Кремль отреагировал на обыски в Киево-Печерской лавре
Вторник, 22 ноября 2022, 12:59
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре – это война Украины с Русской православной церковью.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Пескова: "На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия".
Предыстория:
- Утром 22 ноября служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.
- В пресс-службе сообщили, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
- Кроме Лавры СБУ пришла к церковникам УПЦ МП в Ровенской области: ищут ДРГ и оружие.
- Ранее на территории Киево-Печерской Лавры молились за Россию. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности.
- Позже украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.
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