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Кремль отреагировал на обыски в Киево-Печерской лавре

Ирина БалачукВторник, 22 ноября 2022, 12:59
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре – это война Украины с Русской православной церковью.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия".

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Темы: РосcияцерковьСБУобыски
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