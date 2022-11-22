Кремль отреагировал на обыски в Киево-Печерской лавре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре – это война Украины с Русской православной церковью.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия".

Предыстория:

Утром 22 ноября служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

В пресс-службе сообщили, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Кроме Лавры СБУ пришла к церковникам УПЦ МП в Ровенской области: ищут ДРГ и оружие.

Ранее на территории Киево-Печерской Лавры молились за Россию. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности.

Позже украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.