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Лукашенку примарилось, що українці незадоволені Зеленським

Ірина БалачукЧетвер, 24 листопада 2022, 12:45
Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці нібито вже почали пред'являти претензії президенту Володимиру Зеленському, бо в них немає світла, і що пізніше народ саме у Зеленського спитає, чому "в нього на території війна".

Джерело: провладний Telegram-канал "Пул первого", який публікує відеоінтерв'ю Лукашенка російським ЗМІ

Пряма мова Лукашенка: "Я за Україною спостерігаю. Сьогодні вже населення України, незважаючи на те, що вони там нас ненавидять – Росію, частково Білорусь та інше – починають своєму керівництву пред'являти претензії. Коли у людей поїсти нічого, коли холодно вдома, коли знищено всю інфраструктуру практично – прості люди страждають. А тут альтернатива – хлопці, ідіть сідайте за переговори".

Деталі: Самопроголошений президент заявив, що "Зеленському, може, і добре – вийшов там у маєчці (Лукашенко, мабуть, плутає елементи одягу, називаючи футболку майкою – ред.) чи то в непраній тривалий час кофтині, привітав, комусь руку потиснув – і йому на 200 млн. дол підкинули "Хаймарси" і ще якісь "Джавеліни"".

Лукашенко вважає, що "Зеленському простіше – він ситий, нагодований, не страждає без електрики та інше", тоді як "мільйони українців страждають". 

Пряма мова Лукашенка: "І те що конфлікт, війна в нього на території – подивитеся – за рік-два народ його буде звинувачувати: "Чому ти зробив так, що війна почалася. Тут питання не в тому, хто правий, хто винний. (А в тому – ред.) чому в тебе на території йде війна?".

Деталі: Самопроголошений президент знову заявив, що Зеленському потрібно піти на мирні переговори з країною-агресором Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України.

Для довідки: Згідно з опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненим на сайті КМІС, 97% українців довіряють Збройним силам і 85% – довіряють керівництву країни.

Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС

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Передісторія: 

Теми: ЛукашенкоЗеленськийпереговориРосія
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