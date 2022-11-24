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Лукашенко примерещилось, что украинцы недовольны Зеленским

Ирина БалачукЧетверг, 24 ноября 2022, 11:45
Лукашенко примерещилось, что украинцы недовольны Зеленским
Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы якобы уже начали предъявлять претензии президенту Владимиру Зеленского, потому что у них нет света, и что позже народ именно у Зеленского спросит, почему "у него на территории война".

Источник: провластный Telegram-канал "Пул первого", который публикует видеоинтервью Лукашенко российским СМИ

Прямая речь Лукашенко: "Я за Украиной наблюдаю. Сегодня уже население Украины, несмотря на то, что они там нас ненавидят – Россию, отчасти Беларусь ы прочее – начинают своему руководству предъявлять претензии. Когда у людей покушать нечего, когда холодрыга дома, когда уничтожена вся инфраструктура практически – простые люди страдают. А тут альтернатива – ребята, идите садитесь за переговори".

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Детали: Самопровозглашенный президент заявил, что "Зеленскому, может, и хорошо – вышел там в маечке (Лукашенко, видимо, путает элементы одежды, называя футболку майкой – ред.) то в нестиранной кофточке долгое время, поприветствовал, кому-то руку пожал – и ему на 200 млн. дол подкинули "Хаймарсы" и еще какие-то "Джавелины"".

Лукашенко считает, что "Зеленскому проще – он сыт, накормлен, не страдает без электричества и прочее", тогда как "миллионы украинцев страдают".

Прямая речь Лукашенко: "И то что конфликт, война у него на территории – посмотрите – через год-два народ его будет обвинять: "Почему ты сделал так, что война началась. Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. (А в том – ред.) почему у тебя на территории идет война?".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Самопровозглашенный президент снова заявил, что Зеленскому нужно пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией.

Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины.

Для справки: Согласно опросу Национального демократического института, обнародованному на сайте КМИС, 97% украинцев доверяют Вооруженным силам и 85% – доверяют руководству страны.

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Темы: ЛукашенкоЗеленскийпереговорыРосcия
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