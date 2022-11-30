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Їх відправляють, як "м‘ясо": Єрмак розповів про роль російських "зеків" під Бахмутом

Альона Мазуренко Середа, 30 листопада 2022, 11:22
СКРИНШОТ. Пригожин вербує російських ув'язнених

Під Бахмутом російські окупанти в першу чергу відправляють у бій, завербованих у ПВК "Вагнер", ув’язнених без бронежилетів і касок, а наступними на українські позиції нападають кадрові російські військові.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Їх немов "м‘ясо" везуть на позиції без зброї. Потім так звані "верблюди" цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед.

Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони - це російські зеки, яких вербує "Вагнер".

Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього "м‘яса" стоять кадрові".

Деталі: За словами Єрмака, в російській "орді" нічого не змінюється.

Окупанти продовжують ставитися до людей, як до "м’яса": "Люди там були м‘ясом завжди, такими і лишатимуться поки не піднімуть голову".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

Теми: БахмутвійнаВагнерАндрій Єрмак
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