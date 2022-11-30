Їх відправляють, як "м‘ясо": Єрмак розповів про роль російських "зеків" під Бахмутом
Під Бахмутом російські окупанти в першу чергу відправляють у бій, завербованих у ПВК "Вагнер", ув’язнених без бронежилетів і касок, а наступними на українські позиції нападають кадрові російські військові.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова: "Їх немов "м‘ясо" везуть на позиції без зброї. Потім так звані "верблюди" цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед.
Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони - це російські зеки, яких вербує "Вагнер".
Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього "м‘яса" стоять кадрові".
Деталі: За словами Єрмака, в російській "орді" нічого не змінюється.
Окупанти продовжують ставитися до людей, як до "м’яса": "Люди там були м‘ясом завжди, такими і лишатимуться поки не піднімуть голову".
Передісторія:
- 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
- 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
- Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.