Їх відправляють, як "м‘ясо": Єрмак розповів про роль російських "зеків" під Бахмутом

Під Бахмутом російські окупанти в першу чергу відправляють у бій, завербованих у ПВК "Вагнер", ув’язнених без бронежилетів і касок, а наступними на українські позиції нападають кадрові російські військові.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Їх немов "м‘ясо" везуть на позиції без зброї. Потім так звані "верблюди" цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед.

Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони - це російські зеки, яких вербує "Вагнер".

Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього "м‘яса" стоять кадрові".

Деталі: За словами Єрмака, в російській "орді" нічого не змінюється.

Окупанти продовжують ставитися до людей, як до "м’яса": "Люди там були м‘ясом завжди, такими і лишатимуться поки не піднімуть голову".

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