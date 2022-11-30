Их отправляют, как "мясо": Ермак рассказал о роли российских "зеков" под Бахмутом
Под Бахмутом российские оккупанты в первую очередь отправляют в бой, завербованных в ЧВК "Вагнер", заключенных без бронежилетов и касок, а следующими на украинские позиции нападают кадровые российские военные.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь: "Их словно "мясо" везут на позиции без оружия. Затем так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед.
Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они - это российские зеки, которых вербует "Вагнер".
Именно это ежедневно происходит под Бахмутом. Они кладут сотни таких людей в надежде, что ими им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые".
Детали: По словам Ермака, в российской "орде" ничего не меняется.
Оккупанты продолжают относиться к людям, как к "мясу": "Люди там были мясом всегда, такими и останутся пока не поднимут голову".
Предыстория:
- 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
- 20 июля издание писало, что ЧВК "Вагнера" проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
- Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.