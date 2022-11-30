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Их отправляют, как "мясо": Ермак рассказал о роли российских "зеков" под Бахмутом

Алена МазуренкоСреда, 30 ноября 2022, 11:22
СКРИНШОТ. Пригожин вербует российских заключенных

Под Бахмутом российские оккупанты в первую очередь отправляют в бой, завербованных в ЧВК "Вагнер", заключенных без бронежилетов и касок, а следующими на украинские позиции нападают кадровые российские военные.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Их словно "мясо" везут на позиции без оружия. Затем так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед.

Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они - это российские зеки, которых вербует "Вагнер".

Именно это ежедневно происходит под Бахмутом. Они кладут сотни таких людей в надежде, что ими им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые".

Детали: По словам Ермака, в российской "орде" ничего не меняется.

Оккупанты продолжают относиться к людям, как к "мясу": "Люди там были мясом всегда, такими и останутся пока не поднимут голову".

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Предыстория:

  • 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля издание писало, что ЧВК "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.

Темы: БахмутвойнаВагнерАндрей Ермак
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