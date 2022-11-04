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Росіяни вночі били з С-300 по Запорізькому району

Олена РощінаП'ятниця, 4 листопада 2022, 10:05

Російські війська у ніч на 4 листопада вдарили по населених пунктах Запорізького району Запорізької області ракетами "С-300".

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Сьогодні вночі противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району. 

В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає". 

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Теми: Запорізька областьвійна
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