Росіяни вночі били з С-300 по Запорізькому району

Російські війська у ніч на 4 листопада вдарили по населених пунктах Запорізького району Запорізької області ракетами "С-300".

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Сьогодні вночі противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.

В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає".