Росіяни вночі били з С-300 по Запорізькому району
П'ятниця, 4 листопада 2022, 10:05
Російські війська у ніч на 4 листопада вдарили по населених пунктах Запорізького району Запорізької області ракетами "С-300".
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Пряма мова: "Сьогодні вночі противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.
В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає".
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