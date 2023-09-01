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ЗСУ виснажили росіян у районі Роботиного для прориву 1-ї лінії оборони – розвідка Естонії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 14:27
ЗСУ виснажили росіян у районі Роботиного для прориву 1-ї лінії оборони – розвідка Естонії
Українські бійці, ілюстративне фото Генштаюу ЗСУ

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії зазначає, що найважливіші фронтові події зараз розгортаються на околицях Роботиного в Запорізькій області, південніше якого російські військові ледь утримують позиції.

Джерело: зведення естонської розвідки наводить ERR, цитує "Європейська правда"

Деталі: Естонські військові припускають, що Сили оборони України змогли прорвати позиції окупаційної армії РФ на передньому краї, тривають бої з військами першого ешелону оборони в районі сіл Новопрокопівка і Вербове.

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За даними розвідки Естонії, росіяни насилу утримують позиції.

У спробі стабілізувати обстановку ЗС РФ перекинули на цю ділянку частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з-під Лиману, що у Донецькій області, і штурмову бригаду з Бахмутського напрямку. Ймовірно, ці обставини свідчать про відсутність у росіян оперативних резервів.

Крім того, як наголосили у відомстві, ЗСУ могли достатньою мірою виснажити російські підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області, щоб пробитися через їхні позиції. 

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Українські війська сформували передумови для тактичного успіху – прориву першого ешелону оборони ЗС РФ.

Однак в естонській розвідці вважають, що ЗСУ буде дуже складно домогтися результатів на оперативному рівні, тобто, перерізати сухопутний коридор до Криму.

Російські окупанти ж продовжують атакувати східніше: на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. 

ЗСУ з мінімальними успіхами провели атаки під Бахмутом, додали у розвідці Естонії.

Цьому передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів французьким дипломатам, що група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного, проповзши мінні поля на животах і "вибивши" росіян із позицій. 

В Іспанії Кулеба розкритикував заяви про нібито повільні темпи українського контрнаступу і порадив таким коментаторам "стулити пельку".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не квапитися з висновками про контрнаступальні операції України влітку 2023 року, нагадавши, як Україна вже не раз перевершувала очікування.

Теми: контрнаступдеокупаціяЗапорізька областьРозведення сил
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