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Кулеба: До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 04:08

Україна веде переговори про отримання додаткових систем ППО та ПРО.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону новин, цитує ZN.ua

Пряма мова: "У нас є правило: ми не коментуємо постачання доти, доки країна, що поставляє, не зробить цього сама, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО.

Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами.

Є речі, які на перспективу пропрацьовуються. Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року.

Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості".

Деталі: У зв’язку з постійними ракетними обстрілами цивільної та енергетичної інфраструктури з боку російських загарбників Україна активно працює над тим, аби отримати від західних партнерів сучасні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

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На полі бою вже ефективно працюють IRIS-T, надані Німеччиною, але їх замало. Саме тому Київ веде перемовини щодо отримання додаткових систем ППО та ПРО.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна отримає їх до кінця поточного року.

Теми: ППОПРОвійнаКулеба Дмитро
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