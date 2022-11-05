Кулеба: До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО

Україна веде переговори про отримання додаткових систем ППО та ПРО.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону новин, цитує ZN.ua

Пряма мова: "У нас є правило: ми не коментуємо постачання доти, доки країна, що поставляє, не зробить цього сама, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО.

Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами.

Є речі, які на перспективу пропрацьовуються. Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року.

Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості".

Деталі: У зв’язку з постійними ракетними обстрілами цивільної та енергетичної інфраструктури з боку російських загарбників Україна активно працює над тим, аби отримати від західних партнерів сучасні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

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На полі бою вже ефективно працюють IRIS-T, надані Німеччиною, але їх замало. Саме тому Київ веде перемовини щодо отримання додаткових систем ППО та ПРО.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна отримає їх до кінця поточного року.