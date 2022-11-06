Захисники за добу знищили майже пів тисячі окупантів

Станом на 6 листопада Росія у війні проти України втратила близько 75 930 солдатів, 2 765 танків та 1 781 артилерійську систему.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 765 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 611 (+10) од,

артилерійських систем – 1 781 (+5) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засобів ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 465 (+3) од,

крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 155 (+0) од.

Дані уточнюються.