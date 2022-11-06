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Захисники за добу знищили майже пів тисячі окупантів

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 09:19
Захисники за добу знищили майже пів тисячі окупантів
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Станом на 6 листопада Росія у війні проти України втратила близько 75 930 солдатів, 2 765 танків та 1 781 артилерійську систему.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 765 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 611 (+10) од,
  • артилерійських систем – 1 781 (+5) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 202 (+0) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 465 (+3) од,
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 155 (+0) од.

Дані уточнюються.   

Теми: Росіявійна
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