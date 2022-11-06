Захисники за добу знищили майже пів тисячі окупантів
Неділя, 6 листопада 2022, 09:19
Станом на 6 листопада Росія у війні проти України втратила близько 75 930 солдатів, 2 765 танків та 1 781 артилерійську систему.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 765 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 611 (+10) од,
- артилерійських систем – 1 781 (+5) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 465 (+3) од,
- крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 155 (+0) од.
Дані уточнюються.