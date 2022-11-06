Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов
Воскресенье, 6 ноября 2022, 09:19
По состоянию на 6 ноября Россия в войне против Украины потеряла около 75 930 солдат, 2 765 танков и 1 781 артиллерийскую систему.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 75 930 (+490) человек ликвидировано,
- танков – 2 765 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 5 611 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 1 781 (+5) ед,
- РСЗО – 391 (+0) ед,
- средств ПВО – 202 (+0) ед,
- самолетов – 277 (+0) ед,
- вертолетов – 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 465 (+3) ед,
- крылатых ракет – 399 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 184 (+7) ед,
- специальной техники – 155 (+0) ед.
Данные уточняются.