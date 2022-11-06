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Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 10:19
Фото Генштаба ВСУ с Facebook

По состоянию на 6 ноября Россия в войне против Украины потеряла около 75 930 солдат, 2 765 танков и 1 781 артиллерийскую систему.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 75 930 (+490) человек ликвидировано,
  • танков – 2 765 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 611 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 1 781 (+5) ед,
  • РСЗО – 391 (+0) ед,
  • средств ПВО – 202 (+0) ед,
  • самолетов – 277 (+0) ед,
  • вертолетов – 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 465 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 399 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 184 (+7) ед,
  • специальной техники – 155 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: Росcиявойна
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