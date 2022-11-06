Росіяни випустили в Запоріжжя лише 906 українців з ТОТ за тиждень – мер Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за тиждень російські загарбники випустили на підконтрольну Україні територію лише 906 українців з тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Кожного дня жителі захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію.



За тиждень з окупованих частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги".



Деталі: За даними Федорова, для виїзду в сторону Запоріжжя окупанти змушують жителів оформлювати перепустки в так званих "комендатурах" окупованих населених пунктів.



Оскільки евакуюватися хоче велика кількість людей, то термін очікування перепустки іноді займає до місяця.

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Зокрема у Мелітополі, за словами мера, список заповнено аж до середини грудня.



Федоров нагадав, що наразі є ще 2 альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасового окупований Крим.