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Росіяни випустили в Запоріжжя лише 906 українців з ТОТ за тиждень – мер Мелітополя

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 14:35
Фото з Telegram Федорова

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за тиждень російські загарбники випустили на підконтрольну Україні територію лише 906 українців з тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Кожного дня жителі захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію.

За тиждень з окупованих частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги".

Деталі: За даними Федорова, для виїзду в сторону Запоріжжя окупанти змушують жителів оформлювати перепустки в так званих "комендатурах" окупованих населених пунктів.

Оскільки евакуюватися хоче велика кількість людей, то термін очікування перепустки іноді займає до місяця.

Зокрема у Мелітополі, за словами мера, список заповнено аж до середини грудня.

Федоров нагадав, що наразі є ще 2 альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасового окупований Крим.

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Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьокупаціяевакуація
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