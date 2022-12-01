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Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду

Євген КізіловЧетвер, 1 грудня 2022, 13:30
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
скриншот відео поліції

Правоохоронці України та Молдови спільно викрили злочинне угруповання, яке викрадало підприємців і вимагало у них великі гроші. Також злочинці привласнювали чужі бізнеси.

Джерело: Національна поліція на своєму сайті

Деталі: Повідомляється, що зловмисники мали корупційні зв'язки в органах влади, правоохоронних органах та кримінальних колах Молдови.

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Фото з місця слідчих дій
джерело: поліція

Наразі лідеру, співорганізатору та двом активним учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за вимагання, викрадення людей та підробку документів. Зокрема, "борг", який нібито мала сплатити одна із обраних жертв, сягав до 200 тисяч доларів. У разі відмови фігуранти викрадали потерпілих, били їх та катували. Також встановлено, що зловмисники за підробленими документами привласнювали бізнес підприємців.

Зокрема в одному з епізодів зловмисники викрали чоловіка. Його сильно побили та погрожували вбивством. Потім вивезли у підвальне приміщення, катували упродовж доби, вимагаючи неіснуючий борг.

За даними поліції, люди були настільки налякані, що не зверталися до правоохоронних органів. Вже встановлено, що на рахунку зловмисників - десятки епізодів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. 

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Фото з місця слідчих дій
джерело: поліція

Поліцейські провели міждержавну спеціальну поліцейську операцію та викрили злочинне угруповання. Спецоперація тривала на території двох держав - України та Молдови за сприяння Європолу. До її проведення були залучені 125 поліцейських і представників прокуратури України, а також молдовські правоохоронці.

Вони провели 35 санкціонованих обшуків, 5 із них - на території сусідньої держави. За їх результатами вилучено гроші, боргові розписки, печатки підприємств, чорнову бухгалтерію, договори про спільну господарську діяльність і автотранспорт.

 
Фото з місця слідчих дій
джерело: поліція

Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Крім того, поліцейські встановили, що окрема ланка злочинного угрупування вербувала жінок, вивозила їх за кордон і передавала кримінальникам Молдови, які в подальшому передавали їх для сексуальної експлуатації. 

Наразі членів злочинної групи перевіряють зв'язки зі спецслужбами РФ, а також з керівництвом Чечні.

У правоохоронців є вагомі підстави вважати, що потерпілих у цій справі набагато більше, тож вони закликають громадян, які постраждали від дій вказаної групи, звертитися до поліції.

Теми: криміналМолдоваІнтерпол
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