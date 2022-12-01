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Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду

Евгений КизиловЧетверг, 1 декабря 2022, 13:30
Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду
скриншот видео полиции

Правоохранители Украины и Молдовы совместно разоблачили преступную группировку, которая похищала предпринимателей и вымогала у них большие деньги. Также преступники присваивали чужие бизнесы.

Источник: Национальная полиция на своем сайте

Детали: Сообщается, что злоумышленники имели коррупционные связи в органах власти, правоохранительных органах и криминальных кругах Молдовы.

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Фото с места следственных действий
источник: полиция

Сейчас лидеру, соорганизатору и двум активным участникам преступной группировки сообщено о подозрении за вымогательство, похищение людей и подделку документов. В частности, "долг", который якобы должна была уплатить одна из избранных жертв, достигал до 200 тысяч долларов. В случае отказа фигуранты похищали потерпевших, избивали их и пытали. Также установлено, что злоумышленники по поддельным документам присваивали бизнес предпринимателей.

В частности, в одном из эпизодов злоумышленники похитили мужчину. Его сильно избили и угрожали убийством. Затем вывезли в подвал, пытали в течение суток, требуя несуществующий долг.

По данным полиции, люди были настолько напуганы, что не обращались в правоохранительные органы. Уже установлено, что на счету злоумышленников - десятки эпизодов совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

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Фото с места следственных действий
источник: полиция

Полицейские провели межгосударственную специальную полицейскую операцию и разоблачили преступную группировку. Спецоперация проходила на территории двух государств - Украины и Молдовы при содействии Европола. К ее проведению были привлечены 125 полицейских и представителей прокуратуры Украины, а также молдовские правоохранители.

Они провели 35 санкционированных обысков, 5 из них - на территории соседнего государства. По их результатам изъяты деньги, долговые расписки, печати предприятий, черновая бухгалтерия, договоры о совместной хозяйственной деятельности и автотранспорт.

 
Фото с места следственных действий
источник: полиция

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, полицейские установили, что отдельное звено преступной группировки вербовало женщин, вывозило их за границу и передавало уголовникам Молдовы, которые в дальнейшем передавали их для сексуальной эксплуатации.

Сейчас членов преступной группы проверяют на связь со спецслужбами РФ, а также с руководством Чечни.

У правоохранителей есть веские основания полагать, что потерпевших по этому делу гораздо больше, поэтому они призывают граждан, пострадавших от действий указанной группы, обратиться в полицию.

Темы: криминалМолдоваИнтерпол
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