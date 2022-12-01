Прокуратура Нідерландів не оскаржуватиме вирок у справі MH17

Прокуратура Нідерландів у четвер оголосила, що не подаватиме апеляцію на вирок у кримінальній справі щодо збиття рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні прокуратури підкреслюється, що вона "дуже задоволена тим, що рішення суду прояснило для родичів загиблих фактичні обставини, пов'язані зі збиттям літака рейсу МН17 17 липня 2014 року".

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"Прокуратура також зазначає, що суд значною мірою дослухався до позиції державного обвинувачення – як щодо доказів інкримінованих злочинів, так і щодо покарання, яке має бути призначене", – додають там.

Коментуючи своє рішення з огляду на те, що один із чотирьох обвинувачених – росіянин Олег Пулатов – був виправданий, відомство зазначає, що "подача апеляційної скарги стала б великим тягарем для близьких родичів, адже вони б залишилися в невизначеності щодо результату кримінальної справи".

"Крім того, рішення містять чіткі міркування щодо доказової сили показань свідків та експертів, візуальних матеріалів, перехоплених розмов, а також щодо характеру збройного конфлікту, який тривав на сході України в липні 2014 року, та ролі в ньому Російської Федерації", – наголошує прокуратура Нідерландів.

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"Таким чином, вони також можуть бути використані у паралельному (цивільному) провадженні, розпочатому після збиття літака МН17", – додають там.

Жоден із засуджених не подав апеляцію на вирок, тож прокуратура Нідерландів вважає його таким, що набув чинності. Оскільки Росія не видає своїх громадян, нідерландські органи не будуть подавати запитів на екстрадицію.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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