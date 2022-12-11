У російській колонії побили ув'язнених, які виступали проти вербування на війну – ЗМІ

У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, за даними правозахисника Володимира Осечкіна, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув'язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.

Джерело: Медуза з посиланням на Осечкіна і видання "Подъем"

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Деталі: Засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін опублікував фото і відео, як він стверджує, "зі службового архіву ВК-4 УФСВП по Калузькій області".

За словами Осечкіна, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники "вирішили провести "виховну роботу" з ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України через свої переконання і також не схвалювали відправку на війну інших засуджених".

Глава Калузької області Владислав Шапша заявив виданню "Подъем", що регіональний омбудсмен Юрій Зельников перевірить колонію, про яку повідомив Gulagu.net.

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"Обов'язково з'їздить, перевірить. Ми без уваги звернення будь-якого роду не залишаємо", - заявив Шапша.

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