У російській колонії побили ув'язнених, які виступали проти вербування на війну – ЗМІ
У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, за даними правозахисника Володимира Осечкіна, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув'язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.
Джерело: Медуза з посиланням на Осечкіна і видання "Подъем"
Деталі: Засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін опублікував фото і відео, як він стверджує, "зі службового архіву ВК-4 УФСВП по Калузькій області".
За словами Осечкіна, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники "вирішили провести "виховну роботу" з ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України через свої переконання і також не схвалювали відправку на війну інших засуджених".
Глава Калузької області Владислав Шапша заявив виданню "Подъем", що регіональний омбудсмен Юрій Зельников перевірить колонію, про яку повідомив Gulagu.net.
"Обов'язково з'їздить, перевірить. Ми без уваги звернення будь-якого роду не залишаємо", - заявив Шапша.
Передісторія:
- 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера". Згодом в'язнів почали набирати по всій Росії.
- Пізніше з'явилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.
- 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер", особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.
- 15 вересня Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей. "Або ПВК і зеки, або ваші діти", - заявив він.
- За даними видання The Insider, станом на початок листопада на війні в Україні загинуло понад 500 російських в'язнів.