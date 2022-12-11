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У російській колонії побили ув'язнених, які виступали проти вербування на війну – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 22:10
У російській колонії побили ув'язнених, які виступали проти вербування на війну – ЗМІ
засуджені ВК-4 в Калузькій області, фото з Telegram Gulagu.net

У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, за даними правозахисника Володимира Осечкіна, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув'язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.

Джерело: Медуза з посиланням на Осечкіна і видання "Подъем"

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Деталі: Засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін опублікував фото і відео, як він стверджує, "зі службового архіву ВК-4 УФСВП по Калузькій області".

За словами Осечкіна, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники "вирішили провести "виховну роботу" з ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України через свої переконання і також не схвалювали відправку на війну інших засуджених".

Глава Калузької області Владислав Шапша заявив виданню "Подъем", що регіональний омбудсмен Юрій Зельников перевірить колонію, про яку повідомив Gulagu.net.

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"Обов'язково з'їздить, перевірить. Ми без уваги звернення будь-якого роду не залишаємо", - заявив Шапша.

Передісторія:

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера". Згодом в'язнів почали набирати по всій Росії.
  • Пізніше з'явилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.
  • 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер", особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   
  • 15 вересня Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей. "Або ПВК і зеки, або ваші діти", - заявив він.
  • За даними видання The Insider, станом на початок листопада на війні в Україні загинуло понад 500 російських в'язнів.

Теми: РосіяВагнерв'язниця
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