В российской колонии избили заключенных, которые выступали против вербовки на войну - СМИ

осужденные ИК-4 в Калужской области, фото из Telegram Gulagu.net

В российской исправительной колонии 4 в Калужской области, по данным правозащитника Владимира Осечкина, бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники избили заключенных, отказавшихся ехать на войну против Украины и не одобрявших отправку на войну других осужденных.

Источник: Медуза со ссылкой на Осечкина и издание "Подъем"

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Детали: Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал фото и видео, как он утверждает, "из служебного архива ИК-4 УФСИН по Калужской области".

По словам Осечкина, бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники "решили провести "воспитательную работу" с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных".

Глава Калужской области Владислав Шапша заявил изданию "Подъем", что региональный омбудсмен Юрий Зельников проверит колонию, о которой сообщил Gulagu.net.

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"Обязательно съездит, проверит. Мы без внимания обращение любого рода не оставляем", — заявил Шапша.

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