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В российской колонии избили заключенных, которые выступали против вербовки на войну - СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 22:10
В российской колонии избили заключенных, которые выступали против вербовки на войну - СМИ
осужденные ИК-4 в Калужской области, фото из Telegram Gulagu.net

В российской исправительной колонии 4 в Калужской области, по данным правозащитника Владимира Осечкина, бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники избили заключенных, отказавшихся ехать на войну против Украины и не одобрявших отправку на войну других осужденных.

Источник: Медуза со ссылкой на Осечкина и издание "Подъем"

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Детали: Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал фото и видео, как он утверждает, "из служебного архива ИК-4 УФСИН по Калужской области".

По словам Осечкина, бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники "решили провести "воспитательную работу" с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных".

Глава Калужской области Владислав Шапша заявил изданию "Подъем", что региональный омбудсмен Юрий Зельников проверит колонию, о которой сообщил Gulagu.net.

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"Обязательно съездит, проверит. Мы без внимания обращение любого рода не оставляем", — заявил Шапша.

Предыстория:

  • 4 июля российские СМИ сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера". Впоследствии заключенных стали набирать по всей России.
  • Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.
  • 14 сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.
  • 15 сентября Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласных с такой вербовкой отправить на войну своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети", - заявил он.
  • По данным издания The Insider, по состоянию на начало ноября на войне в Украине погибло более 500 российских заключенных.

Темы: РосcияВагнертюрьма
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