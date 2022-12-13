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Зеленський: Історія ОАСК завершилась, історія реформ триває 

Олена РощінаВівторок, 13 грудня 2022, 22:33
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив,що історія Окружного адміністративного суду Києва завершилася, а реформи триватимуть.

Джерело: голова держави у вечірньому зверненні 13 грудня

Пряма мова: "Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває – триває навіть під час такої війни".

Передісторія:

  • 13 грудня народні депутати проголосували за ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон того ж дня.
  • Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Верховну Раду президентом ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте висновок комітету ВР про його ліквідацію через 1,5 роки співпав з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка
  • 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".
  • У ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва заявили, що рішення парламенту принесе шкоду українцям, які "будуть позбавлені доступу до правосуддя". 

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя.

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Теми: ЗеленськийОАСКсудреформи
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