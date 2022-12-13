Зеленский: История ОАСК завершилась, история реформ продолжается
Вторник, 13 декабря 2022, 22:33
Президент Владимир Зеленский заявил, что история Окружного административного суда Киева завершилась, а реформы будут продолжаться.
Источник: глава государства в вечернем обращении 13 декабря
Прямая речь: "Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны".
Предыстория:
- 13 декабря народные депутаты проголосовали за ликвидацию Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в тот же день.
- Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом еще в апреле 2021 как "неотложный", однако вывод комитета ВР о его ликвидации через 1,5 года совпал с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка.
- 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".
- В ликвидированном Окружном административном суде Киева заявили, что решение парламента принесет вред украинцам, которые "будут лишены доступа к правосудию".
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