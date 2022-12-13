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Зеленский: История ОАСК завершилась, история реформ продолжается 

Елена РощинаВторник, 13 декабря 2022, 22:33
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что история Окружного административного суда Киева завершилась, а реформы будут продолжаться.

Источник: глава государства в вечернем обращении 13 декабря

Прямая речь: "Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны".

Предыстория:

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Темы: ЗеленскийОАСКсудреформы
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